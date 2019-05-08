Боярский считает справедливым приговор Кокорину и Мамаеву

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Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что делу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уделяется слишком много внимания, и добавил, что считает приговор суда справедливым.
Боярский считает справедливым приговор Кокорину и Мамаеву
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я полагаю, что данному событию уделяется уж слишком много внимания. Мне кажется, что здесь всё уже исчерпано и вполне достаточно наказания, которое понесли футболисты. Я считаю это наказание справедливым. Они уже понесли наказание, но, самое главное, что Кокорин и Мамаев вынесли из этой ситуации моральный урок», — цитирует Боярского Sport24.

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина дал оценку приговору суда.

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