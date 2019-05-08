СМИ: Месси самостоятельно добирался в аэропорт Ливерпуля после матча ЛЧ

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после разгромного поражения своей команды от «Ливерпуля» (0:4) был задержан для прохождения допинг-контроля.

Как сообщает El Chiringuito, после ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси был вынужден остаться на «Энфилде» для прохождения допинг-контроля.

Процедура затянулась на два часа, в результате чего команда уехала на автобусе без своего капитана. Месси был вынужден добираться до аэропорта Ливерпуля самостоятельно.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Вейналдум установил уникальное достижение в ЛЧ.