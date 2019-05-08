Генменеджер «Локомотива-Кубани» Саврасенко оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу

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Генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу.
Генменеджер «Локомотива-Кубани» Саврасенко оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу
  • РИА Новости

«У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберётся вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали», — заявил он.

По его словам, важно начать турнир с победы над Нигерией, поскольку это придаст уверенности. Что касается Аргентины, то они всегда были опасны, добавил Саврасенко.

Ранее вице-капитан баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич оценил предстоящий чемпионат мира.

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