Генменеджер «Локомотива-Кубани» Саврасенко оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу.

«У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберётся вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали», — заявил он.

По его словам, важно начать турнир с победы над Нигерией, поскольку это придаст уверенности. Что касается Аргентины, то они всегда были опасны, добавил Саврасенко.

Ранее вице-капитан баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич оценил предстоящий чемпионат мира.