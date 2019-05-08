Генменеджер «Локомотива-Кубани» Саврасенко оценил предстоящий чемпионат мира по баскетболу
- РИА Новости
«У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберётся вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали», — заявил он.
По его словам, важно начать турнир с победы над Нигерией, поскольку это придаст уверенности. Что касается Аргентины, то они всегда были опасны, добавил Саврасенко.
Ранее вице-капитан баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич оценил предстоящий чемпионат мира.