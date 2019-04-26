Вице-капитан баскетбольного ЦСКА Воронцевич оценил предстоящий ЧМ-2019

Вице-капитан баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич в беседе с газетой «Известия» оценил предстоящий чемпионат мира.

«На чемпионате мира групповой этап всегда выглядит менее грозным, чем на чемпионате Европы. Но тут другая проблема. В группе надо будет сыграть три матча, и все они будут решающими. Права на осечку практически нет», — заявил он.

По его словам, то же самое можно сказать и о втором групповом раунде.

Как отметил Воронцевич, сборная России никого не боится и будет выходить на каждый матч с мыслями только о победе.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о просмотровых сборах для потенциальных кандидатов в национальную команду.