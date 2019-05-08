Мамаев и Кокорин смогут выйти на свободу не ранее ноября

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, предположительно, смогут выйти на свободу не раньше ноября и декабря соответственно.

На данный момент полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» отсидели 210 дней в СИЗО, что приравнивается к 315 дням. Таким образом, Мамаеву осталось отбыть около 203 дней, а Кокорину — около 233.

Пока суд будет рассматривать апелляцию, которую должны подать их адвокаты, футболисты останутся в СИЗО, где каждый проведённый день приравнивается к полутора.

Соответственно, если исходить из стандартного периода рассмотрения апелляции в два месяца, Павел и Александр смогут скостить срок на 30 дней и им останется провести чуть меньше четырёх и пяти месяцев (с 8 июля) — порядка 113 и 143 дней.

Ранее сообщалось, что в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.