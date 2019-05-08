КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Анжи» на два матча
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев был отстранён на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление бригады арбитров.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл во время матча 27-го тура чемпионата с красноярским «Енисеем».
Встреча завершилась со счётом 1:3.
Ранее «Анжи» подал в РФС заявку на лицензирование на сезон-2019/20.
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