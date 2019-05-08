КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Анжи» на два матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев был отстранён на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление бригады арбитров.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл во время матча 27-го тура чемпионата с красноярским «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 1:3. Ранее «Анжи» подал в РФС заявку на лицензирование на сезон-2019/20.