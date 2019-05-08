КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Анжи» на два матча

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев был отстранён на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление бригады арбитров.
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Анжи» на два матча
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл во время матча 27-го тура чемпионата с красноярским «Енисеем».

Встреча завершилась со счётом 1:3. 

Ранее «Анжи» подал в РФС заявку на лицензирование на сезон-2019/20.

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