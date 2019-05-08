Фигуристка Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

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Российская фигуристка Александра Трусова включена в список номинантов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе в зимних видах спорта.
Фигуристка Трусова номинирована на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Европейских олимпийских комитетов (EOK).

В минувшем сезоне Трусова второй год подряд одержала победу на юниорском чемпионате мира. 

Помимо россиянки претендентами на награду являются горнолыжница Магдалена Эггер из Австрии, немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, представительница Словакии шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош.

Лучший спортсмен будет определён на семинаре EOK, который состоится 18—19 мая в Вене.

Ранее фигуристка Софья Самодурова рассказала о прозвище тренера Мишина среди его учеников.

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