Фигуристка Самодурова рассказала о прозвище тренера Мишина среди его учеников

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, как называют тренера Алексея Мишина его ученики.
Фигуристка Самодурова рассказала о прозвище тренера Мишина среди его учеников
  • РИА Новости

«В нашей группе Алексея Николаевича уже сколько лет называют Шеф. Но это между собой, к тренеру так обращаться нельзя, тренер есть тренер», — цитирует спортсменку Sport24.

Она также рассказала, как специалист ведёт себя на тренировках.

«У него потрясающее чувство юмора, у нас получается очень весёлый тренировочный процесс. Наверное, это даже помогает», — добавила фигуристка.

В минувшем сезоне Самодурова завоевала золото европейского первенства в Минске, а также заняла третье место в составе сборной России на командном чемпионате мира.

Ранее Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах.

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