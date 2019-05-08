Фигуристка Самодурова рассказала о прозвище тренера Мишина среди его учеников
- РИА Новости
«В нашей группе Алексея Николаевича уже сколько лет называют Шеф. Но это между собой, к тренеру так обращаться нельзя, тренер есть тренер», — цитирует спортсменку Sport24.
Она также рассказала, как специалист ведёт себя на тренировках.
«У него потрясающее чувство юмора, у нас получается очень весёлый тренировочный процесс. Наверное, это даже помогает», — добавила фигуристка.
В минувшем сезоне Самодурова завоевала золото европейского первенства в Минске, а также заняла третье место в составе сборной России на командном чемпионате мира.
Ранее Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах.