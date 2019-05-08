Фигуристка Самодурова рассказала о прозвище тренера Мишина среди его учеников

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, как называют тренера Алексея Мишина его ученики.

«В нашей группе Алексея Николаевича уже сколько лет называют Шеф. Но это между собой, к тренеру так обращаться нельзя, тренер есть тренер», — цитирует спортсменку Sport24.

Она также рассказала, как специалист ведёт себя на тренировках.

«У него потрясающее чувство юмора, у нас получается очень весёлый тренировочный процесс. Наверное, это даже помогает», — добавила фигуристка.

В минувшем сезоне Самодурова завоевала золото европейского первенства в Минске, а также заняла третье место в составе сборной России на командном чемпионате мира.

Ранее Самодурова рассказала, часто ли её узнают на улицах.