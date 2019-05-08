Зе Роберто считает, что Неймара нужно лишить капитанской повязки в сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Зе Роберто выразил мнение, что нападающего ПСЖ Неймара стоит наказать в национальной команде за удар болельщика «Ренна» после финала Кубка Франции.

«Считаю, что невызов Неймара на Кубок Америки будет ошибкой, так как он является лидером команды. Тем не менее думаю, что его необходимо наказать, лишив капитанской повязки», — приводит слова бразильца Marca.

По его мнению, уход игрока из «Барселоны» был ошибкой. Также он считает, что соотечественнику нужно заново обрести себя в игре.

«Это необходимо, чтобы вернуться к тому, чего все ждут от него», — добавил Зе Роберто.

В нынешнем сезоне в активе Неймара 22 гола и 12 голевых передач в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ.