Зе Роберто считает, что Неймара нужно лишить капитанской повязки в сборной Бразилии
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«Считаю, что невызов Неймара на Кубок Америки будет ошибкой, так как он является лидером команды. Тем не менее думаю, что его необходимо наказать, лишив капитанской повязки», — приводит слова бразильца Marca.
По его мнению, уход игрока из «Барселоны» был ошибкой. Также он считает, что соотечественнику нужно заново обрести себя в игре.
«Это необходимо, чтобы вернуться к тому, чего все ждут от него», — добавил Зе Роберто.
В нынешнем сезоне в активе Неймара 22 гола и 12 голевых передач в 27 матчах.
Ранее сообщалось, что Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ.