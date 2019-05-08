СМИ: Автобус «Барселоны» после матча с «Ливерпулем» уехал без Месси

Автобус с футболистами испанской «Барселоны» после поражения от английского «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов уехал со стадиона без капитана команды Лионеля Месси.

Об этом сообщает Metro.

По информации издания, форварду пришлось задержаться, так как он проходил тест на допинг. Из-за того, что процедура длилась около двух часов, было принято решение не дожидаться капитана.

После этого Месси одного доставили в аэропорт.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов.