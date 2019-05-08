СМИ: Автобус «Барселоны» после матча с «Ливерпулем» уехал без Месси

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Автобус с футболистами испанской «Барселоны» после поражения от английского «Ливерпуля» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов уехал со стадиона без капитана команды Лионеля Месси.
СМИ: Автобус «Барселоны» после матча с «Ливерпулем» уехал без Месси
  • Reuters

Об этом сообщает Metro.

По информации издания, форварду пришлось задержаться, так как он проходил тест на допинг. Из-за того, что процедура длилась около двух часов, было принято решение не дожидаться капитана.

После этого Месси одного доставили в аэропорт. 

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов.

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