Мостовой назвал позором поражение «Барселоны» в полуфинале ЛЧ от «Ливерпуля»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игроков испанской «Барселоны» после разгромного поражения от английского «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны». «Ливерпуль» — молодцы, красавцы. Их шанс был в том, чтобы выйти и сыграть вот так, как они сыграли. С этим рвением. А «Барселона» — это ужас. Они мячи не отнимали, в контакт не шли, привозили сами себе», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что в первом голе была грубая ошибка защитника сине-гранатовых Жорди Альбы, а действия игроков обороны при четвёртом мяче недопустимы. Мостовой также подчеркнул, что «Ливерпуль» выиграл практически все единоборства, в то время как «Барселона» достаточно расслабленно подошла к игре.

«Такой «Ливерпуль», конечно, теперь фаворит. Для «Барселоны» это просто позор, мрак и ужас. Они привыкли, что за них играет гениальный футболист, но он один не может всегда решать», — добавил Мостовой.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей (4:3) вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Ранее «Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной».