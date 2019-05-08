«Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной»

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов над испанской «Барселоной».
«Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной»
  • Reuters
  • © Phil Noble

Ролик размещён в официальном Twitter англичан.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.

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