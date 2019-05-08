«Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной»
- Reuters
- © Phil Noble
Ролик размещён в официальном Twitter англичан.
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.
😍😍😍— Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.
Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY