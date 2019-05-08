«Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Барселоной»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в матче 1/2 финала Лиги чемпионов над испанской «Барселоной».

Reuters

© Phil Noble

Ролик размещён в официальном Twitter англичан. «Ливерпуль» разгромил «Барселону» на своём поле со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух матчей вышли в финал турнира, в котором встретятся с победителем противостояния «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс». Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Ранее капитан «Ливерпуля» прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. 😍😍😍



Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.