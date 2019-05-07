Тренер высказался о невыходе юношеской сборной России по футболу в плей-офф Евро-2019

Главный тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал невыход своих подопечных в четвертьфинал чемпионата Европы 2019 года среди юношеских команд (U-17).

«В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта. Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счёт ни в первом, ни во втором матчах», — приводит слова Хомухи ТАСС.

Он отметил, что, вероятно, также не хватило физической подготовки, чтобы справиться с интенсивностью игры на континентальном первенстве.

«Ребята получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что юношеская сборная России по футболу лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019.