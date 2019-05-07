Юношеская сборная России по футболу лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Португалии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Юношеская сборная России по футболу лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2019
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев.

Победу сборной Португалии принесли голы Гонсалу Батальи и Жерсона Соузы. Российская команда ответила голом Кирилла Щетинина, реализовавшего пенальти.

Таким образом, сборная России осталась на последнем, четвёртом месте в группе и потеряла шансы на выход в четвертьфинал соревнований.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Венгрии. Игра состоится 10 мая.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России проиграла Исландии в первом матче на Евро-2019.

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