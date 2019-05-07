«Химки» разгромили «Астану» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Подмосковные «Химки» одержали разгромную победу над казахстанской «Астаной» во втором матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 94:64 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 19 очков. Ещё 18 очков в активе Джордана Микки. Малкольм Томас и Янис Тимма набрали по 12 очков.

В составе «Астаны» 15 очков набрал Стивен Холт. Кеннет Хортон записал в свой актив 14 очков. Ещё 13 очков команде принёс Джеффри Гросселл.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в пользу «Химок». Третья игра пройдёт 10 мая в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» сравнял счёт в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».