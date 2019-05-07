Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на матч ЛЧ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала стартовые составы английского «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

🗒️ В таких составах команды начнут игру на "Энфилде" 👀



Если ли у хозяев шанс без Салаха? 🤔#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/fcS2CqX6jD — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк у отеля с игроками «Барселоны».