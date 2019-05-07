Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на матч ЛЧ
- Reuters
Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.
🗒️ В таких составах команды начнут игру на "Энфилде" 👀— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 мая 2019 г.
Если ли у хозяев шанс без Салаха? 🤔#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/fcS2CqX6jD
Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк у отеля с игроками «Барселоны».