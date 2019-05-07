Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на матч ЛЧ

Короткая ссылка
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала стартовые составы английского «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на матч ЛЧ
  • Reuters

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» ночью устроили фейерверк у отеля с игроками «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить