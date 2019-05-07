Центровая сборной России по баскетболу Вадеева оценила сезон
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«Для меня он сложился очень удачно. Играю бок о бок с великими баскетболистками, учусь у них нюансам, которые бывают очень полезны в самых важных матчах. Это очень круто, отличный опыт. К тому же наш клуб выиграл все турниры, в которых принимал участие. Такого давно не было», — заявила она в беседе с «Известиями».
По её словам, УГМК — одна из лучших команд в мире, очень сплочённая команда, где все дополняют друг друга.
Как отметила Вадеева, отдельных слов благодарности заслуживают тренеры, создающие необходимую атмосферу.
Ранее защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов рассказал о мечте попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).