Четвёртая ракетка мира Кербер снялась с турнира WTA в Мадриде из-за травмы

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Немка Анжелика Кербер снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier Mandatory в Мадриде.
Четвёртая ракетка мира Кербер снялась с турнира WTA в Мадриде из-за травмы
  • ©Marijan Murat/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба WTA, причиной отказа четвёртой ракетки мира от выступления во втором круге турнира стала травма лодыжки.

Таким образом, соперница Кербер — хорватка Петра Мартич — вышла в третий круг без борьбы и сыграет либо с с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с представительницей Франции Ализе Корне.

Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Коллинз в первом круге турнира WTA в Мадриде.

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