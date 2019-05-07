Четвёртая ракетка мира Кербер снялась с турнира WTA в Мадриде из-за травмы
- ©Marijan Murat/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба WTA, причиной отказа четвёртой ракетки мира от выступления во втором круге турнира стала травма лодыжки.
Таким образом, соперница Кербер — хорватка Петра Мартич — вышла в третий круг без борьбы и сыграет либо с с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с представительницей Франции Ализе Корне.
Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Коллинз в первом круге турнира WTA в Мадриде.