Чемпионка ОИ по плаванию может быть дисквалифицирована из-за пропуска допинг-тестов

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Литовская пловчиха Рута Мейлутите может быть дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Чемпионка ОИ по плаванию может быть дисквалифицирована из-за пропуска допинг-тестов
  • Reuters

Как сообщает Lrytas, со ссылкой на Литовскую федерацию плавания, 22-летняя спортсменка была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

Отмечается, что за подобное нарушение ей грозит дисквалификацию сроком от одного до двух лет.

Мейлутите является чемпионкой Игр-2012 в плавании на дистанции 100 метров брассом. В её активе также три золота и чемпионатов мира и пять золотых наград первенств Европы.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием.

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