Дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием
- Reuters
«Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба отправила меня в отставку до того, как я использую своё оружие во имя справедливости. IAAF, попробуй, забери мои медали», — написал спортсмен в Twitter.
На родине в Кении Асбель Кипроп числится полицейским офицером. Спортсмен был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, сданную в мае прошлого года. Сам Кипроп утверждает, что его анализы были подменены.
Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион в беге на 1500 м дисквалифицирован на четыре года за допинг.