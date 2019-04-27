Дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием

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Двукратный олимпийский чемпион по бегу на 1500 м Асбель Кипроп, дисквалифицированный на четыре года, не собирается возвращать свои медали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
Дисквалифицированный легкоатлет Кипроп пригрозил IAAF оружием
  • Reuters

«Молюсь, чтобы Национальная полицейская служба отправила меня в отставку до того, как я использую своё оружие во имя справедливости. IAAF, попробуй, забери мои медали», — написал спортсмен в Twitter.

На родине в Кении Асбель Кипроп числится полицейским офицером. Спортсмен был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, сданную в мае прошлого года. Сам Кипроп утверждает, что его анализы были подменены.

Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион в беге на 1500 м дисквалифицирован на четыре года за допинг.

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