Адвокат рассказал о последствиях пребывания Кокорина и Мамаева в СИЗО

Короткая ссылка
Юрист Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги Дениса Глушакова Дарьи, оценил шансы возвращения Александра Кокорина и Павла Мамаева к привычной жизни после длительного содержания в СИЗО.
Адвокат рассказал о последствиях пребывания Кокорина и Мамаева в СИЗО
  • РИА Новости

«К нормальному быту они вернутся быстро. Несмотря на то что семь месяцев в СИЗО стали для ребят серьёзным испытанием, они не успели интегрироваться в криминальную жизнь, поскольку не были в колонии. По моим наблюдениям, личность ломает наказание, превышающее 5—7 лет. Срок Кокорина и Мамаева тяжёл с точки зрения психологического состояния подсудимых, но фатальных последствий не окажет», — рассказал адвокат в интервью RT. 

Юрист также выразил уверенность, что общество способно принять футболистов обратно без порицания. 

«Если они вернутся в футбол, будут достойно играть — всё будет хорошо. Люди так устроены, что новые события со временем полностью стирают из памяти предшествовавшие. Пройдёт пара лет, и мало кто вспомнит о том, что Кокорин и Мамаев были участниками такой истории. Главное, чтобы они быстрее вышли на свободу, набрали былую форму и играли в футбол. Остальное — дело времени», — отметил Жорин. 

Ранее адвокат Протасовицкого заявила, что следствие оказывало давление на суд. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить