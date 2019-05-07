Адвокат рассказал о последствиях пребывания Кокорина и Мамаева в СИЗО

Юрист Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги Дениса Глушакова Дарьи, оценил шансы возвращения Александра Кокорина и Павла Мамаева к привычной жизни после длительного содержания в СИЗО.

«К нормальному быту они вернутся быстро. Несмотря на то что семь месяцев в СИЗО стали для ребят серьёзным испытанием, они не успели интегрироваться в криминальную жизнь, поскольку не были в колонии. По моим наблюдениям, личность ломает наказание, превышающее 5—7 лет. Срок Кокорина и Мамаева тяжёл с точки зрения психологического состояния подсудимых, но фатальных последствий не окажет», — рассказал адвокат в интервью RT.

Юрист также выразил уверенность, что общество способно принять футболистов обратно без порицания.

«Если они вернутся в футбол, будут достойно играть — всё будет хорошо. Люди так устроены, что новые события со временем полностью стирают из памяти предшествовавшие. Пройдёт пара лет, и мало кто вспомнит о том, что Кокорин и Мамаев были участниками такой истории. Главное, чтобы они быстрее вышли на свободу, набрали былую форму и играли в футбол. Остальное — дело времени», — отметил Жорин.

Ранее адвокат Протасовицкого заявила, что следствие оказывало давление на суд.