Адвокат Протасовицкого заявила, что следствие оказало давление на суд

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицского — друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выразила мнение, что дело получило широкую огласку только из-за инцидента с чиновником Денисом Паком.

«Следствие оказало давление на суд с мерой пресечения. Спасибо, что обвинитель не запросила расстрела. Создаётся впечатление, что широкий резонанс дело получило лишь потому, что в одном эпизоде участвует чиновник Минпромторга», — сказала Прилипко.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Мамаева попросил суд освободить футболиста из-под стражи.