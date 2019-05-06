Адвокат Протасовицкого заявила, что следствие оказало давление на суд
- РИА Новости
«Следствие оказало давление на суд с мерой пресечения. Спасибо, что обвинитель не запросила расстрела. Создаётся впечатление, что широкий резонанс дело получило лишь потому, что в одном эпизоде участвует чиновник Минпромторга», — сказала Прилипко.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее адвокат Мамаева попросил суд освободить футболиста из-под стражи.