Адвокат Мамаева попросил суд освободить футболиста из-под стражи

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил суд освободить своего подзащитного из-под стражи.

Как сообщает корреспондент RT, Бушманов предложил назначить Мамаеву условное наказание, учитывая уже проведённые в СИЗО семь месяцев. По его словам, целесообразным будет освобождение спортсмена прямо из зала суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение.