Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного.

Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде.

Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.

«Соловчук мог просто убрать руку Мамаева, но решил пойти на эскалацию конфликта. Он ударил первым, что подтверждено не только показаниями свидетелей, но и специалистами по раскадровке», — сказал Бушманов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат брата Кокорина заявил, что Пак призывал компанию футболистов к действию.