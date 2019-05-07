Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Пресненский суд Москвы 8 мая вынесет приговор по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Прокурор запросила для подсудимых реальные сроки: Кокориным год и шесть месяцев, Мамаеву и Протасовицкому год и пять месяцев. Юрист Сергей Жорин в интервью RT заявил, что с большой долей вероятности судья смягчит прошение гособвинения.

«Исходя из того, что они довольно долгое время находятся под стражей, какой-либо оправдательный приговор маловероятен, потому что в таком случае у футболистов появится законное право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Вероятнее всего решение будет с обвинительным уклоном, но по сложившейся практике суд, скорее всего, назначит меньший срок, чем запросил прокурор. Предполагаю, что они получат наказание равное тому, что уже отбыли. Следовательно, ожидаю, что обвиняемые выйдут из-под стражи в зале суда», — отметил юрист.

При этом Жорин подчеркнул, что уловный срок для подсудимых маловероятен.

«По сути, в этом нет необходимости. Если суд захочет отпустить их, то он назначит наказание равносильное тому, что они уже понесли. Ведь оправдательный приговор укажет на то, что все действия, совершённые против подсудимых ранее, были беззаконными. Это спровоцирует целый ряд последствий для органов следствия… Такое развитие событий никому не нужно», — добавил адвокат.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что наказание, которое просит прокурор по делу футболиста «Зенита» Александра Кокорина, является чрезмерно жёстким.