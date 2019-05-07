Колобков надеется, что вскоре РУСАДА получит полное соответствие

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Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что в середине мая Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит статус полностью соответствующего кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Колобков надеется, что вскоре РУСАДА получит полное соответствие
  • РИА Новости

По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, после того, как эксперты WADA завершили работу по извлечению данных из московской лаборатории, все выдвинутые к РУСАДА требования были выполнены.

Он выразил надежду, что на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA 15 и 16 мая будет принято положительное решение относительно РУСАДА, которое в свою очередь поможет Союзу биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)  выполнить один из наиболее важных критериев по восстановлению в правах в Международном союзе биатлонистов (IBU) и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее сообщалось, что допинг-пробы из московской лаборатории прибыли в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.

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