Колобков надеется, что вскоре РУСАДА получит полное соответствие
- РИА Новости
По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, после того, как эксперты WADA завершили работу по извлечению данных из московской лаборатории, все выдвинутые к РУСАДА требования были выполнены.
Он выразил надежду, что на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA 15 и 16 мая будет принято положительное решение относительно РУСАДА, которое в свою очередь поможет Союзу биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выполнить один из наиболее важных критериев по восстановлению в правах в Международном союзе биатлонистов (IBU) и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ранее сообщалось, что допинг-пробы из московской лаборатории прибыли в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.