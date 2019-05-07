Колобков надеется, что вскоре РУСАДА получит полное соответствие

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что в середине мая Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит статус полностью соответствующего кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, после того, как эксперты WADA завершили работу по извлечению данных из московской лаборатории, все выдвинутые к РУСАДА требования были выполнены.

Он выразил надежду, что на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA 15 и 16 мая будет принято положительное решение относительно РУСАДА, которое в свою очередь поможет Союзу биатлонистов России (СБР) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выполнить один из наиболее важных критериев по восстановлению в правах в Международном союзе биатлонистов (IBU) и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее сообщалось, что допинг-пробы из московской лаборатории прибыли в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России.