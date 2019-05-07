КХЛ утвердила формат чемпионата и состав участников сезона-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании утвердило структуру проведения и состав участников турнира в сезоне-2019/20.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, состав конференций и дивизионов лиги не претерпит изменений.

В регулярном чемпионате каждая из команд проведёт по два матча со всеми остальными клубами — дома и на выезде. Также коллективы сыграют по 14 матчей (по семь дома и на выезде) внутри конференции. В сумме клубы КХЛ проведут по 62 матча в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал двухлетний контракт с хоккеистом Столяровым.