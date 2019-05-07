Футболист «Манчестер Сити» Компани рассказал о победном голе в ворота «Лестера»

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Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, забивший победный мяч в ворота «Лестера» в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), поделился эмоциями после матча.
Футболист «Манчестер Сити» Компани рассказал о победном голе в ворота «Лестера»
  • Reuters

«Сегодня был немного разочарован, все кричали: «Не бей, не бей!» Я слышал это — и меня это раздражало. Сказал себе: «Подождите, я не зашёл так далеко в своей карьере, чтобы молодые футболисты указывали мне, могу ли я ударить по воротам или нет». Поэтому просто взял и сделал это! На днях сказал партнёрам: «Вскоре я пробью из-за пределов штрафной, собираюсь забить гол, вы будете счастливы». И это случилось», — цитирует Sky Sports защитника «Манчестер Сити».

Венсан Компани забил свой первый гол в сезоне дальним ударом из-за пределов штрафной площади в матче 37-го тура АПЛ против «Лестера». Благодаря победе «Манчестер Сити» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко. До окончания турнира командам осталось сыграть один тур.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Лестер» в 37-м туре и вышел на первое место в АПЛ.

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