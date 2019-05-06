Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая

В Пресненском суде Москвы объявили дату вынесения приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.

Как сообщает корреспондент RT, приговор будет вынесен 8 мая.

Начало заседания — в 14:00.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Протасовицкого заявила, что следствие оказало давление на суд.