Экс первая ракетка мира выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

«Соболезную 41 человеку, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Так как я часто летаю, я очень озабочен безопасностью полётов и их последствиями», — написал Беккер в своём Twitter.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки. Погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что ближайшие четыре матча плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Шереметьеве.