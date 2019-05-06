Экс первая ракетка мира выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Экс первая ракетка мира выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
  • РИА Новости

«Соболезную 41 человеку, которые погибли в авиакатастрофе в Москве. Так как я часто летаю, я очень озабочен безопасностью полётов и их последствиями», — написал Беккер в своём Twitter.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки. Погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что ближайшие четыре матча плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Шереметьеве.

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