Трое россиян вошли в состав Katusha-Alpecin на веломногодневку «Джиро д'Италия»
- ©Luc Claessen/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба команды, для участия в престижной веломногодневке заявлены трое россиян — Вячеслав Кузнецов, Дмитрий Страхов и Ильнур Закарин. Помимо них в список участников вошли австриец Марко Халлер, итальянец Энрико Баттальин, швейцарец Рето Холленштайн, испанец Даниэль Наварро и бельгиец Йенте Бирманс.
«Джиро д'Италия» 2019 года пройдёт с 11 мая по 2 июня.
Ранее сообщалось, что Александр Власов занял третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Астурии».