Трое россиян вошли в состав Katusha-Alpecin на веломногодневку «Джиро д'Италия»

Короткая ссылка
Швейцарская профессиональная шоссейная велосипедная команда Katusha-Alpecin огласила состав гонщиков на первый Гранд-тур сезона — «Джиро д'Италия».
Трое россиян вошли в состав Katusha-Alpecin на веломногодневку «Джиро д'Италия»
  • ©Luc Claessen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, для участия в престижной веломногодневке заявлены трое россиян — Вячеслав Кузнецов, Дмитрий Страхов и Ильнур Закарин. Помимо них в список участников вошли австриец Марко Халлер, итальянец Энрико Баттальин, швейцарец Рето Холленштайн, испанец Даниэль Наварро и бельгиец Йенте Бирманс.

«Джиро д'Италия» 2019 года пройдёт с 11 мая по 2 июня.

Ранее сообщалось, что Александр Власов занял третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Астурии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить