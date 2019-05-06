Трое россиян вошли в состав Katusha-Alpecin на веломногодневку «Джиро д'Италия»

Швейцарская профессиональная шоссейная велосипедная команда Katusha-Alpecin огласила состав гонщиков на первый Гранд-тур сезона — «Джиро д'Италия».

Как сообщает пресс-служба команды, для участия в престижной веломногодневке заявлены трое россиян — Вячеслав Кузнецов, Дмитрий Страхов и Ильнур Закарин. Помимо них в список участников вошли австриец Марко Халлер, итальянец Энрико Баттальин, швейцарец Рето Холленштайн, испанец Даниэль Наварро и бельгиец Йенте Бирманс.

«Джиро д'Италия» 2019 года пройдёт с 11 мая по 2 июня.

Ранее сообщалось, что Александр Власов занял третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Астурии».