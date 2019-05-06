СМИ: AIBA может подать в суд на МОК в случае запрета на проведение турниров до ОИ

Международная ассоциация бокса (AIBA) может подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если тот запретит организации проводить турниры в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Как сообщает The Guardian, об этом в своём письме к исполкому AIBA заявил временно исполняющий обязанности главы организации Мохаммед Мустасан.

Отмечается, что он также призвал провести 15 мая внеочередное заседание исполкома AIBA.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Играх 2020 года до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее глава МОК Томас Бах не исключил, что турнир по боксу на ОИ может провести альтернативная AIBA организация.