СМИ: AIBA может подать в суд на МОК в случае запрета на проведение турниров до ОИ

Короткая ссылка
Международная ассоциация бокса (AIBA) может подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если тот запретит организации проводить турниры в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио.
СМИ: AIBA может подать в суд на МОК в случае запрета на проведение турниров до ОИ
  • © Fabrice COFFRINI
  • AFP

Как сообщает The Guardian, об этом в своём письме к исполкому AIBA заявил временно исполняющий обязанности главы организации Мохаммед Мустасан.

Отмечается, что он также призвал провести 15 мая внеочередное заседание исполкома AIBA.

В ноябре 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Играх 2020 года до завершения специального расследования относительно деятельности AIBA.

Ранее глава МОК Томас Бах не исключил, что турнир по боксу на ОИ может провести альтернативная AIBA организация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить