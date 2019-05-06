Экс-нападающий сборной России Кирьяков прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ

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Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Экс-нападающий сборной России Кирьяков прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ
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«Зенит» был стабилен по ходу всего сезона. Они смазали лишь концовку прошлого календарного года, чем позволили интриге в чемпионате пожить подольше», — сказал он.

По его словам, после перерыва подопечные Сергея Семака подтвердили свой высокий уровень и показали, что не намерены никому отдавать первое место.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда после завоевания чемпионства не намерена прекращать борьбу с соперниками в оставшихся матчах РПЛ.

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