Экс-нападающий сборной России Кирьяков прокомментировал чемпионство «Зенита» в РПЛ

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» был стабилен по ходу всего сезона. Они смазали лишь концовку прошлого календарного года, чем позволили интриге в чемпионате пожить подольше», — сказал он.

По его словам, после перерыва подопечные Сергея Семака подтвердили свой высокий уровень и показали, что не намерены никому отдавать первое место.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что команда после завоевания чемпионства не намерена прекращать борьбу с соперниками в оставшихся матчах РПЛ.