Влашич обеспокоен позицией «Эвертона» относительного его будущего

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своих перспективах продолжить карьеру в московском клубе.
Влашич обеспокоен позицией «Эвертона» относительного его будущего
  • Reuters

«Мне нравится в ЦСКА. Виктор Гончаренко прекрасный тренер, у нас хорошая команда, которая идёт только вперёд. Я не против остаться здесь, но меня волнует позиция «Эвертона». Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, им будет всё равно, чего я хочу», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

21-летний хорват перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из английского «Эвертона». В нынешнем сезоне Влашич сыграл 29 матчей в Российской премьер-лиге и забил восемь мячей.

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