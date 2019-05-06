Руководство РФС и ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

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Руководители Российского футбольного союза (РФС), а также ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Руководство РФС и ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, от РФС в церемонии участвовали первый вице-президент организации Никита Симонян и заместитель генерального директора Александр Зорков.

В числе ветеранов футбола были экс-игроки московского «Спартака» Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Николай Киселёв, Виктор Папаев, московского «Динамо» Владимир Пильгуй и столичного ЦСКА Валентин Афонин, а также вдова бывшего вратаря московского «Динамо» Льва Яшина Валентина Яшина, вдова экс-вратаря «Спартака» Владимира Маслаченко Ольга Маслаченко и дочь основателя «Спартака» Николая Старостина Елена Старостина.

Ранее сообщалось, что РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве.

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