Глава WADA считает, что критика восстановления РУСАДА носит политический характер

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказал мнение, что критика решения восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) носит политический, а не спортивный характер.
Глава WADA считает, что критика восстановления РУСАДА носит политический характер
  • Reuters

«Большинство начинает осознавать, что смысла жаловаться на то, что мы сделали, нет», — приводит слова Риди Inside the Games.

Он отметил, что многие национальные антидопинговые организации видели только альтернативный вариант разрешения данной ситуации — никогда не восстанавливать РУСАДА в правах.

«Должен сказать, что некоторые из них действовали исключительно на политической основе, а не на практической. Мы живём в мире, полном политики, и каждый имеет право на свои взгляды, но я, как президент WADA, должен руководствоваться логикой, разумом и буквой закона», — добавил функционер.

Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. образцов из московской лаборатории были успешно извлечены WADA.

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