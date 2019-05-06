Касаткина сохранила 21-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 6 мая.
Касаткина сохранила 21-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидером осталась представительница Японии Наоми Осака. За ней располагаются чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и ещё одна теннисистка из Чехии Каролина Плишкова.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, сохранившая своё 21-е место.

Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова остались на 28-й и 35-й позициях соответственно.

Екатерина Александрова опустилась на 60-е место.

Маргарита Гаспарян и Евгения Родина поднялись на одну позицию и заняли 64-е и 67-е места. Вероника Кудерметова переместилась на 75-ю позицию.

Виталия Дьяченко и Анастасия Потапова потеряли по семь мест и расположились на 80-й и 81-й строчках рейтинга.

Вера Звонарёва осталась 82-й.

Екатерина Макарова опустилась на 90-е место.

Светлана Кузнецова приблизилась к топ-100, заняв 101-е место.

Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Даниэль Коллинз в первом круге турнира WTA в Мадриде.

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