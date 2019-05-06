Касаткина сохранила 21-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидером осталась представительница Японии Наоми Осака. За ней располагаются чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и ещё одна теннисистка из Чехии Каролина Плишкова.
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, сохранившая своё 21-е место.
Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова остались на 28-й и 35-й позициях соответственно.
Екатерина Александрова опустилась на 60-е место.
Маргарита Гаспарян и Евгения Родина поднялись на одну позицию и заняли 64-е и 67-е места. Вероника Кудерметова переместилась на 75-ю позицию.
Виталия Дьяченко и Анастасия Потапова потеряли по семь мест и расположились на 80-й и 81-й строчках рейтинга.
Вера Звонарёва осталась 82-й.
Екатерина Макарова опустилась на 90-е место.
Светлана Кузнецова приблизилась к топ-100, заняв 101-е место.
Ранее сообщалось, что Звонарёва уступила Даниэль Коллинз в первом круге турнира WTA в Мадриде.