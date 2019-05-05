«Валенсия» на выезде разгромила «Уэску» в 36-м туре Примеры

«Валенсия» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль Алькорас» в Уэске, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Валениси» по дублю оформили Родриго и Сантьяго Лоренсо, ещё один мяч забил Даниэль Васс. Автогол в пассиве Хавьера Этчейты.

«Уэска» ответила голами Гонсало Мелеро и Алехандро Гальяра.

«Валенсия» набрала 55 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» с 30 очками осталась на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры.