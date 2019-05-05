«Лацио» на своём поле проиграл «Аталанте» в матче Серии А

Римский «Лацио» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Лацио» на 3-й минуте забил Марко Пароло. «Аталанта» ответила голами Дувана Сапаты и Тимоти Кастаня на 22-й и 58-й минутах. Автогол в пассиве Уолллеса, срезавшего мяч в свои ворота на 76-й минуте.

«Лацио», набрав 55 очков, остался восьмым. «Аталанта» с 62 баллами занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» на выезде проиграла «Эмполи» в матче Серии А.