СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ни у РУСАДА, ни у Российского футбольного союза нет претензий к клубу.

Инцидент произошёл во время прохождения Ивановичем допинг-теста, в ходе которого сербский защитник устроил перепалку с допинг-офицером.

Отмечается, что «Зенит» уже провёл дисциплинарную беседу с футболистом.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.