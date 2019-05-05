СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ни у РУСАДА, ни у Российского футбольного союза нет претензий к клубу.

Инцидент произошёл во время прохождения Ивановичем допинг-теста, в ходе которого сербский защитник устроил перепалку с допинг-офицером.

Отмечается, что «Зенит» уже провёл дисциплинарную беседу с футболистом.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.

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