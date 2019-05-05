СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ни у РУСАДА, ни у Российского футбольного союза нет претензий к клубу.
Инцидент произошёл во время прохождения Ивановичем допинг-теста, в ходе которого сербский защитник устроил перепалку с допинг-офицером.
Отмечается, что «Зенит» уже провёл дисциплинарную беседу с футболистом.
Ранее сообщалось, что Роберто Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.