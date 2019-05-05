Футболист «Манчестер Сити» Агуэро снялся в клипе аргентинской поп-певицы

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро снялся в новом клипе аргентинской поп-певицы Мартины Штоссель.

Запись под названием «22» опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы. Её просмотрели более 3,5 млн раз.

В активе 30-летнего Агуэро 602 матча на клубном уровне и 89 игр за сборную. Он является победителем Кубка Интертото — 2007, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА — 2010, трёхкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и четырёхкратным победителем Кубка английской лиги.

В составе сборной Аргентины он стал чемпионом Игр-2008 и серебряным призёром мирового первенства 2014 года.

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