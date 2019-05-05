Шлеменко заявил о готовности провести бой с временным чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что если бы ему представилась возможность встретиться с временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей, то он сумел бы достойно противостоять оппоненту.

«Если вы спросите меня, я выйду драться с ним хоть завтра, покажу, на что способен. При всём уважении к Адесанье, у него взрывной и убийственной мощи не так много. Он техничный и пластичный. Но я видел его бой с Гастелумом, мне очень понравилось, Келвин его чисто психологически сломал. Считаю, что могу сделать лучше», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

В последнем поединке российский боец победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Ранее сообщалось, что Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6.