Шлеменко заявил о готовности провести бой с временным чемпионом UFC
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«Если вы спросите меня, я выйду драться с ним хоть завтра, покажу, на что способен. При всём уважении к Адесанье, у него взрывной и убийственной мощи не так много. Он техничный и пластичный. Но я видел его бой с Гастелумом, мне очень понравилось, Келвин его чисто психологически сломал. Считаю, что могу сделать лучше», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
В последнем поединке российский боец победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
Ранее сообщалось, что Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6.