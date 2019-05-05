Президент «Зенита» рассказал, как команда узнала о завоевании чемпионства

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Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как команда узнала о досрочной победе в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), находясь на борту самолёта.
Президент «Зенита» рассказал, как команда узнала о завоевании чемпионства
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Интернета на борту не было, все ждали объявления капитана корабля. Командир вышел на связь ровно в 21:00 и торжественным голосом объявил счёт матча «Арсенал» — «Локомотив». Уточнять, кто стал чемпионом, уже не требовалось», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Благодаря поражению ближайшего преследователя, «Локомотива», в матче 26-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2) санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Ранее Фурсенко заявил, что доволен работой Семака в «Зените».

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