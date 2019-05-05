Хоккеист Кагарлицкий рассказал о вариантах продолжения карьеры

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Форвард Дмитрий Кагарлицкий, ставший неограниченно свободным агентом после окончания договора с московским «Динамо», заявил, что имеет пять предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист Кагарлицкий рассказал о вариантах продолжения карьеры
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Ясности, в какой команде начну следующий сезон, нет. Переговоры с «Авангардом» имеют место быть. На данный момент я имею пять приблизительно одинаковых предложений из России. Конкретики по переговорам с «Динамо» тоже нет. Жду, что будет дальше с новым руководством клуба», — сказал Кагарлицкий ТАСС.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 51 очко (24 + 37) в 61 матче. В плей-офф Кубка Гагарина Кагарлицкий отметился 7 баллами (2 + 5) в 11 играх.

Ранее сообщалось, что «Витязь» продлил контракт с хоккеистом Сёминым.

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