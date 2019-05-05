Определились победители ЧР по марафону

На чемпионате России по марафону, который проходил в Казани, определились победители в забегах у женщин и мужчин.

У мужчин звание чемпиона России завоевал Степан Киселёв. Для него это вторая победа в карьере. Его результат — 2:12:56. Второе место занял Андрей Лейман, третье — Юрий Чечун.

У женщин победительницей стала Сардана Трофимова, ставшая трёхкратной чемпионкой России. Она преодолела дистанцию за 2:31:31. Серебро у Ирины Сергеевой, которая проиграла победительнице шесть секунд. Третьей к финишу пришла Евдокия Букина.

Ранее сообщалось, что Кипчоге четвёртый раз в карьере выиграл Лондонский марафон.