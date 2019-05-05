Определились победители ЧР по марафону
- © Владимир Песня
- РИА Новости
У мужчин звание чемпиона России завоевал Степан Киселёв. Для него это вторая победа в карьере. Его результат — 2:12:56. Второе место занял Андрей Лейман, третье — Юрий Чечун.
У женщин победительницей стала Сардана Трофимова, ставшая трёхкратной чемпионкой России. Она преодолела дистанцию за 2:31:31. Серебро у Ирины Сергеевой, которая проиграла победительнице шесть секунд. Третьей к финишу пришла Евдокия Букина.
Ранее сообщалось, что Кипчоге четвёртый раз в карьере выиграл Лондонский марафон.