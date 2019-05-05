Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.

«Когда я приехал в «Баварию», то сбылась моя мечта. Прощание будет нелёгким, но мы никогда не забудем, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов», — цитирует Рибери официальный сайт «Баварии».

Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил о намерении организовать грандиозный прощальный матч для Рибери и ещё одного ветерана команды, голландца Арьена Роббена.

Ранее сообщалось, что Роббен достиг отметки в 700 матчей за карьеру.