Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Короткая ссылка
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
  • Reuters

«Когда я приехал в «Баварию», то сбылась моя мечта. Прощание будет нелёгким, но мы никогда не забудем, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов», — цитирует Рибери официальный сайт «Баварии».

Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил о намерении организовать грандиозный прощальный матч для Рибери и ещё одного ветерана команды, голландца Арьена Роббена.

Ранее сообщалось, что Роббен достиг отметки в 700 матчей за карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить