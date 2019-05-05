Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Если смотреть на общую картину, а не на конкретно этот сезон, думаю, мы с «Челси» были хороши друг для друга. Сезон-2018/19 будет стёрт из моей головы, когда я покину «Челси». Моим последним воспоминанием будет завоевание Кубка Англии в прошлом сезоне. Если наставник не использует футболиста в течение нескольких игр, ему не нужно объяснять причину, однако если доходит до восьми-девяти матчей, необходимо объяснить ситуацию. Сарри этого не сделал. Мне трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились в клубе», — приводит слова футболиста The Telegraph.

Также Кэхилл заявил, что может три-четыре года провести на высоком уровне, так как следит за своей физической формой.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в полуфинале Лиги Европы.