Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным

Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.

«Я хочу получать самые сложные вызовы. Лично для меня тема третьего боя с Головкиным закрыта. Но если люди желают увидеть этот поединок, то я к нему готов, и я снова побью Геннадия», — цитирует мексиканца RingTV.

Благодаря победе единогласным решением судей над американцем Дэниелом Джейкобсом, Альварес стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (пояс WBA Super), Всемирного боксёрского совета (WBC), и Международной боксёрской федерации (IBF).

Ранее сообщалось, что казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера.