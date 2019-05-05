Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным

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Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным
  • © Tom Hogan/Ho
  • globallookpress.com

«Я хочу получать самые сложные вызовы. Лично для меня тема третьего боя с Головкиным закрыта. Но если люди желают увидеть этот поединок, то я к нему готов, и я снова побью Геннадия», — цитирует мексиканца RingTV.

Благодаря победе единогласным решением судей над американцем Дэниелом Джейкобсом, Альварес стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (пояс WBA Super), Всемирного боксёрского совета (WBC), и Международной боксёрской федерации (IBF).

Ранее сообщалось, что казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера.

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