Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным
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- globallookpress.com
«Я хочу получать самые сложные вызовы. Лично для меня тема третьего боя с Головкиным закрыта. Но если люди желают увидеть этот поединок, то я к нему готов, и я снова побью Геннадия», — цитирует мексиканца RingTV.
Благодаря победе единогласным решением судей над американцем Дэниелом Джейкобсом, Альварес стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (пояс WBA Super), Всемирного боксёрского совета (WBC), и Международной боксёрской федерации (IBF).
Ранее сообщалось, что казахстанский боксёр Головкин назвал имя нового тренера.