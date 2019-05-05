«Хьюстон» одержал победу над «Голден Стэйтом», сократив отставание в серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
В полуфинальном матче серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» в овертайме обыграл действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз».
«Хьюстон» одержал победу над «Голден Стэйтом», сократив отставание в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Troy Taormina-USA TODAY Sports

Встреча в «Тойота-центре» в Хьюстоне завершилась со счётом 126:121 в пользу хозяев

В составе победителей 41 очко набрал Джеймс Харден. Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант. На его счету 46 очков.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Голден Стэйта». Четвёртый матч противостояния состоится 7 мая в Хьюстоне.

Ранее «Портленд» и «Денвер» сыграли самый длинный матч плей-офф НБА с 1953 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить