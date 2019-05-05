«Хьюстон» одержал победу над «Голден Стэйтом», сократив отставание в серии плей-офф НБА
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Встреча в «Тойота-центре» в Хьюстоне завершилась со счётом 126:121 в пользу хозяев
В составе победителей 41 очко набрал Джеймс Харден. Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант. На его счету 46 очков.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Голден Стэйта». Четвёртый матч противостояния состоится 7 мая в Хьюстоне.
Ранее «Портленд» и «Денвер» сыграли самый длинный матч плей-офф НБА с 1953 года.