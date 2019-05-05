Черчесов рассказал, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате страны.

«Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой, и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.

Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.

Ранее самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге после поездки в Грозный.