Черчесов рассказал, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России
«Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой, и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
В активе «Зенита» 58 очков — за три тура до конца чемпионата он стал недосягаемым для соперников.
Команда Сергея Семака на девять очков опережает идущий вторым «Локомотив». Занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче также не сможет догнать петербуржцев.
Ранее самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге после поездки в Грозный.